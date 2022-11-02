Избивший мужа Пелоси признался в планах напасть на других политиков и их семьи

Дэвид Депепи, обвиняемый в нападении на мужа спикера Палаты представителей Конгресса Соединённых Штатов Нэнси Пелоси, после задержания заявил, что у него были планы напасть на влиятельных политиков штата и федерального уровня и членов их семей.