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Избивший мужа Пелоси признался в планах напасть на других политиков и их семьи

Избивший мужа Пелоси признался в планах напасть на других политиков и их семьи

Дэвид Депепи, обвиняемый в нападении на мужа спикера Палаты представителей Конгресса Соединённых Штатов Нэнси Пелоси, после задержания заявил, что у него были планы напасть на влиятельных политиков штата и федерального уровня и членов их семей.

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