Госдума начала прорабатывать закон о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним

Продажу безалкогольных энергетических напитков несовершеннолетним могут на законодательном уровне запретить в России, сообщил один из авторов инициативы, член комитета нижней палаты по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев.
Продажу безалкогольных энергетических напитков несовершеннолетним могут на законодательном уровне запретить в России, сообщил один из авторов инициативы, член комитета нижней палаты по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев.
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