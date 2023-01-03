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Госдума начала прорабатывать закон о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним

Госдума начала прорабатывать закон о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним

Продажу безалкогольных энергетических напитков несовершеннолетним могут на законодательном уровне запретить в России, сообщил один из авторов инициативы, член комитета нижней палаты по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев.

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