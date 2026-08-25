В Москве 23-летний парень дерзко ограбил супермаркет и несколько часов пожил свою лучшую жизнь

Молодой человек, даже не скрываясь, вытащил из кассы почти 100 тысяч рублей и сбежал. Сразу после этого он начал активно тратить деньги - купил букет цветов для девушки, дорогой алкоголь, одежду и другие товары.
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