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В Москве 23-летний парень дерзко ограбил супермаркет и несколько часов пожил свою лучшую жизнь

В Москве 23-летний парень дерзко ограбил супермаркет и несколько часов пожил свою лучшую жизнь

Молодой человек, даже не скрываясь, вытащил из кассы почти 100 тысяч рублей и сбежал. Сразу после этого он начал активно тратить деньги - купил букет цветов для девушки, дорогой алкоголь, одежду и другие товары.

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