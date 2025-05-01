Почти 55-летняя Наоми Кэмпбелл восхитила идеальной фигурой в бикини

Наоми насладилась отдыхом в компании бойфренда. Наоми Кэмпбелл показала идеальную фигуру Социальные СетиХотя Наоми Кэмпбелл меньше чем через месяц будет праздновать свой уже 55-й день рождения, ее фигуре могут позавидовать большинство 25-летних девушек.