⚖️ Экс-глава администрации Судака и бывший вице-премьер Крыма заплатит 16 млн рублей за превышение должностных полномочий Кроме того, суд приговорил Владимира Серова к 3 годам и 7 месяцам лишения свободы.
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⚖️ Экс-глава администрации Судака и бывший вице-премьер Крыма заплатит 16 млн рублей за превышение должностных полномочий Кроме того, суд приговорил Владимира Серова к 3 годам и 7 месяцам лишения свободы.