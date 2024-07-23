У Мосбиржи сменился клиринговый банк для расчетов в юанях

Как пишет «Ъ», место Bank of China, который ранее отстранился от операций с санкционными банками, занял ICBC Bank Попавшая под блокирующие санкции США Московская биржа сменила клиринговый банк для расчетов в китайских юанях, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на финансовом рынке.