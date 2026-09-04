Власти покроют часть затрат жителей Херсонской области на электрогенерацию

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Жителям Херсонской области предоставят возможность компенсации части затрат на покупку альтернативных источников электрогенерации за счет федеральных средств.
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