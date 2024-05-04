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Военное обозрение

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Киев готовится к переговорам с Москвой: в западной прессе обсуждают интервью замглавы ГУР Украины

Киев готовится к переговорам с Москвой: в западной прессе обсуждают интервью замглавы ГУР Украины

В западной прессе активно обсуждается вышедшее вчера в The Economist интервью замглавы ГУР Украины Вадима Скибицкого, вызвавшее большой резонанс в самой стране.

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