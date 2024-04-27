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😱«Сменам бетә, тап әйдә тизрәк» Алтынчы баласын табучы хатын акушерканы гаепли

😱«Сменам бетә, тап әйдә тизрәк» Алтынчы баласын табучы хатын акушерканы гаепли Бала тудыру йортында табиб мине башта ачуланды.

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