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В Индонезии вызовут искусственные дожди для очистки воздуха от вулканического пепла

В Индонезии вызовут искусственные дожди для очистки воздуха от вулканического пепла

Власти Индонезии планируют провести операцию по модификации погоды после извержения Анак-Кракатау. Искусственно вызванные осадки должны очистить воздух от вулканического пепла, который распространился на Джакарту и соседние регионы.

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