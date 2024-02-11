"Точно в цель": российские бойцы увеличили интенсивность обстрелов ВСУ

ТАСС/Александр Полегенько На совещании в штабе Объединенной группировки войск глава Минобороны России Сергей Шойгу подтвердил успех наступательных действий нашей армии на большинстве направлений, в первую очередь, донецком и краснолиманском.
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