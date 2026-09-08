Мартин Брандл: «Расселл был расстроен тем, как все обернулось в Монце»

Комментатор Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» Мартин Брандл поделился мыслями о прошедшем Гран-при Италии и стратегии «Мерседеса», а также реакции Джорджа Расселла на действия команды.
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