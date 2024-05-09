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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джейлен Брансон получил травму правой ступни, но вернулся в игру во второй половине матча с «Индианой»

Джейлен Брансон получил травму правой ступни, но вернулся в игру во второй половине матча с «Индианой»

Защитник получил травму правой ступни. Брансон вышел на разминку в перерыве перед второй половиной матча и вернулся на площадку.

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