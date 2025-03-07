«Вы боитесь посмотреть на себя»: как избавиться от привычки суетиться, объяснили психологи

Суетливость — качество людей, которые слишком тревожны, беспокойны и эмоциональны. Яркое отличие человека-суетолога — он всегда быстро двигается, пытается делать сразу несколько дел одновременно, крайне активен и вечно страдает от нехватки времени.
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