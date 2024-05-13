❗️На бывшего сотрудника «Яндекса», который финансировал ВСУ, завели уголовное дело о госизмене, сообщает ФСБ.
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❗️На бывшего сотрудника «Яндекса», который финансировал ВСУ, завели уголовное дело о госизмене, сообщает ФСБ.
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