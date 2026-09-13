Угроза атаки беспилотников на Казань и Зеленодольск отменена

Отменена угроза атаки на Казань и Зеленодольск. Об этом сообщает РСЧС.Автор: Александр СергеевВсё самое важное - на канале «Татар-информ.
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