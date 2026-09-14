Fed Decision Could Make or Break Real Estate Sector E-mini Real Estate Select Sector Futures CME_MINI_DL:XAR1! EdgeClear Rate Hike Odds Cloud the Outlook for Real Estate The real estate sector enters mid September under real fundamental pressure, largely tied to shifting expectations for Federal Reserve policy.
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