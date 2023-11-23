В Кузбассе мать угрожала ребенку, чтобы разозлить мужа

В Ленинск-Кузнецком местная жительница угрожала собственному младенцу, чтобы разозлить отца ребенка, который уделяет матери мало времени, полиция инициировала проверку, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
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