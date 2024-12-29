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ВСУ скинули на землю в Запорожской области украинский флаг

ВСУ скинули на землю в Запорожской области украинский флаг

ВСУ сбросили с дрона на позиции ВС России под Работино флаг Украины Бойцы Вооруженных сил Украины сбросили с помощью дрона украинский флаг на позиции российских военнослужащих под Работино Запорожской области, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

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