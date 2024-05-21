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Странная весна, торфяники: Каким будет лето 2024 в России

Странная весна, торфяники: Каким будет лето 2024 в России

Странная весна 2024 года заставила многих задуматься над вопросом о том, каким же будет лето. Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, чего ждать и будет ли опасность повторения ситуации 2010 года, когда горели торфяники.

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