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Царьград

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Военкор Сладков приоткрыл тайну: Новые ЧВК, и украинцы под флагом России

Военкор Сладков приоткрыл тайну: Новые ЧВК, и украинцы под флагом России

Что будет с украинскими военными после неминуемого проигрыша Украины в СВО? С тему, кто не видит себя без войны, кто живёт лишь этим? Военкор Сладков приоткрыл тайну: Новые ЧВК, и украинцы под флагом России.

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