Врио главы «Ленфильма» Эдуард Суворов: «Я готов стать не временным гендиректором студии»

И наладить кинопроизводство Продюсер Эдуард Суворов пришел на киностудию «Ленфильм» 1 ноября 2022 года для развития международных проектов, однако уже 28 февраля этого года стал временно исполняющим обязанности генерального директора.
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