Путин пообещал отомстить Киеву за удары по России: главное за сутки

МОСКВА, 23 мая, ФедералПресс. Президент России Владимир Путин пообещал ответ на атаки ВСУ, американский лидер Дональд Трамп обсудил с премьер-министром Италии новые раунды переговоров, а на Западе сделали шокирующее заявление об Украине.
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