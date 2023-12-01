Торт "Шоколад и хурма"

Это мой очередной эксперимент с сезонной хурмой! На этот раз торт, который вполне может быть на вашем праздничном п о с т н о м столе! В составе: нежный миндальный бисквит, шоколадно-манный крем-мусс и восхитительное желе из хурмы и грейпфрутового сока.