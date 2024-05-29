WP: Трамп утверждал, что мог бы «бомбить Москву и Пекин» при своём президентстве

Экс-президент США Дональд Трамп на одном из мероприятий по сбору средств высказал мнение, что «бомбил бы Москву и Пекин», если бы при его президентстве Россия ввела войска на Украину, а Китай — на Тайвань, утверждает журналист американской газеты The Washington Post Джош Доуси.