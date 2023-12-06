В Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора и учредителя общества с ограниченной ответственностью, обвиняемых в уклонении от уплаты налогов в особо крупном...

ГСУ СК России по Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью и его учредителя, обвиняемых в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (пп.
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