Дело барнаульского перевозчика Олега Бесчастного начали заново рассматривать в суде

27 февраля 2025 года Алтайский краевой суд отменил приговор Бесчастному и отправил дело на пересмотр В Индустриальном районном суде 24 марта 2025 года начали пересматривать дело барнаульского перевозчика Олега Бесчастного, которого обвиняют в даче взятки бывшему вице-мэру Барнаула Антону Шеломенцеву.