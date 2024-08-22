Три знака зодиака будут процветать до конца августа — Вселенная приготовила подарки

Стало известно, кому повезет в последних числах лета. Астрология unsplash.comЛето подходит в концу, и многие уже строят планы на приближающуюся осень, полагая, что ничего экстраординарного август им не приготовит.
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