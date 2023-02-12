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Юрген Клопп: «Недоволен положением «Ливерпуля». Но я ответственен за все это. Если хотите критиковать, критикуйте меня»

Юрген Клопп: «Недоволен положением «Ливерпуля». Но я ответственен за все это. Если хотите критиковать, критикуйте меня»

Юрген Клопп высказался о положении «Ливерпуля». Мерсисайдский клуб занимает 10-е место, набрав 29 очков в 20 матчах.

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