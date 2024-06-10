Элитное подразделение на страже реальности: анонсирован кооперативный шуте...

Элитное подразделение на страже реальности: анонсирован кооперативный шутер Phantom LineСтудия Antistatic Studios, ранее тизерившая свой новый проект в начале года, наконец-то полноценно анонсировала кооперативный тактический шутер под названием Phantom Line.
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