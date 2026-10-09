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Новости Липецка

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В Липецке вынесен приговор за кражу телефона на работе

В Липецке вынесен приговор за кражу телефона на работе

Хищение произошло в раздевалке на рабочем месте, ущерб составил 34,4 тысячи рублей, ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

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