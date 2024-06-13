Политолог Абовян: выход Армении из ОДКБ играет на руку США

В том случае, если Армения выйдет из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Вашингтон получит новую площадку для создания глобального конфликта между Востоком и Западом, рассказал РЕН ТВ 13 июня политолог Арман Абовян.
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