Посол Степанов: Трюдо топчет память канадских борцов с нацизмом

Посол России в Канаде Олег Степанов заявил, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо топчет память о подвигах канадцев, сражавшихся в составе антигитлеровской коалиции, публично выкрикивая "бандеровские лозунги".
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