Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 312 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Эрнст
    Да, да, как раз, где усраина будет подписывать пакт о капитуляции.!Кулеба: следующий...
  • Валентин Щербаков
    И этот конченый долбодятел и кретин Кулеба тоже думкой богатеет.....Кулеба: следующий...
  • Георгий Михалев
    Травка была забористая.Участники саммита...

Посол Степанов: Трюдо топчет память канадских борцов с нацизмом

Посол Степанов: Трюдо топчет память канадских борцов с нацизмом

Посол России в Канаде Олег Степанов заявил, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо топчет память о подвигах канадцев, сражавшихся в составе антигитлеровской коалиции, публично выкрикивая "бандеровские лозунги".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх