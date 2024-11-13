О союзе двух миротворцев — Токаева и Макрона, а также о выборе вектора для Казахстана 5-го ноября, пока на стадионах болели за американских «красных» и «синих», президент Казахстана К.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
О союзе двух миротворцев — Токаева и Макрона, а также о выборе вектора для Казахстана 5-го ноября, пока на стадионах болели за американских «красных» и «синих», президент Казахстана К.
Свежие комментарии