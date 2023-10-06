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Путин выразил соболезнования Асаду в связи с атакой на военное училище в Хомсе

Путин выразил соболезнования Асаду в связи с атакой на военное училище в Хомсе

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования сирийскому коллеге Башару Асаду в связи с гибелью людей при атаке на военное училище в Хомсе.

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