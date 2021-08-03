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Решению проблем Охотского района уделяется особое внимание

Решению проблем Охотского района уделяется особое внимание

Более всего людей волновал вопрос роста цен на продукты питания. Охотск — регион особый, основные поставки продовольствия здесь возможны только летом, зимой — исключительно по морю, и то только тех продуктов, что имеют длительный срок хранения.

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