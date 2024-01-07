Стали известны подробности смертельного ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень

Жуткая авария унесла жизнь молодой девушки, из-за неосторожного маневра водителя.В свердловском ГИБДД раскрыли подробности смертельной аварии, которая произошла на трассе Екатеринбург — Тюмень накануне, 6 января.
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