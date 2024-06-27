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Трусова и Игнатов подали заявление в ЗАГС: «Угадайте, какая дата будет»

Об этом они сообщили в телеграм-канале. Ранее, 17 июня, Трусова и Игнатов объявляли о помолвке. «Всем привет! А мы подали заявление в ЗАГС! Угадайте, какая дата будет», – сказала серебряный призер Олимпиады-2022 Трусова.

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