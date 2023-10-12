Стало известно, когда на российском рынке появится мощный вседорожник BAIC

Компания BAIC планирует начать продажи в России вcедорожника BJ60 в начале следующего года. А до конца этого года на российском рынке появится кроссовер X7 – он станет пятой моделью бренда, продаваемой в России.
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