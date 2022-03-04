Закон и Порядок

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Комитет Конгресса обвинил Трампа в преступном сговоре с целью «препятствовать» победе Байдена

Комитет Конгресса обвинил Трампа в преступном сговоре с целью «препятствовать» победе Байдена

Комитет Конгресса, расследующий нападение на здание Капитолия США 6 января 2021 года, заключил, что Дональд Трамп и его союзники могли «участвовать в преступном сговоре» с целью помешать утверждению победы Джо Байдена на президентских выборах.

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