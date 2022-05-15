Массовый расстрел в Баффало - дело рук левака-социалиста

Расстрел в Баффало, который пытались приписать белым расистам, оказался делом рук левакаРасстрел, жертвами которого стали свыше 10 человек, и который пытались приписать сторонникам «белого превосходства», оказался делом рук левака-социалиста.
Расстрел в Баффало, который пытались приписать белым расистам, оказался делом рук левакаРасстрел, жертвами которого стали свыше 10 человек, и который пытались приписать сторонникам «белого превосходства», оказался делом рук левака-социалиста.
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