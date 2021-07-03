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Погода в Израиле: немного прохладнее, но все равно очень жарко

Погода в Израиле: немного прохладнее, но все равно очень жарко

Сегодня, в субботу, 3 июля, будет солнечно, ожидается небольшой спад жары, но температура воздуха днем продолжит оставаться выше среднесезонной нормы.

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