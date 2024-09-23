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Трамп сомневается, что Камала Харрис сможет предотвратить третью мировую войну

Трамп сомневается, что Камала Харрис сможет предотвратить третью мировую войну

Фото: westernjournal.com Экс-президент США Дональд Трамп поставил под сомнение способность вице-президента Камалы Харрис предотвратить разгар глобального конфликта Дональд Трамп, занимавший пост президента Соединенных Штатов, подверг критике возможности Камалы Харрис, кандидата от Демократической партии на пост американского лидера, предотвратить начало Третьей мировой войны.

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