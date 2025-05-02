Психолог Татьяна Витаева объяснила, как привить ребёнку финансовую грамотность

Карманные деньги остаются для родителей одним из самых сложных вопросов в воспитании детей. Сколько их нужно давать, чтобы не избаловать? Как привить ребёнку финансовую грамотность? Нужно ли давать карманные деньги в качестве поощрения к учёбе и отбирать в качестве наказания за плохие оценки? Можно ли давать «зарплату» за уборку дома? И как научить ребёнка копить сбережения? Родительский контроль Сервис по поиску работы SuperJob провёл исследование, чтобы выяснить, сколько карманных денег дают россияне своим детям.
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