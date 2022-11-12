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Адиев продлил контракт со сборной Казахстана по футболу

Казахстанская федерация футбола сообщает о продлении сотрудничества с главным тренером национальной сборной Казахстана по футболу Магомедом Адиевым.

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