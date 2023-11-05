«Спряталась под телом парня»: израильская модель рассказала об устроенной ХАМАС бойне

Молодая женщина, пережившая массовую резню на фестивале ХАМАС, рассказала, как ей пришлось прятаться под трупом своего парня в кузове грузовика, когда террористы пересекли границу Израиля и устроили резню ни в чем не повинных мирных жителей.
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