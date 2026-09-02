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Неторопливое цветение: в Ботаническом саду Петербурга следят за ростом агавы Сальмы

Неторопливое цветение: в Ботаническом саду Петербурга следят за ростом агавы Сальмы

Специалисты Ботанического сада Петра Великого не перестают следить за развитием агавы Сальмы, находящейся в преддверии долгожданного цветения.

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