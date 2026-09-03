В России запустили первую специализированную премию для ИТ-журналистики

Издательский дом «Коммерсантъ» и Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) запустили заявочную кампанию новой премии в сфере ИТ-журналистики «КодЪ».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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