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Посол РФ в Алжире рассказал о проблемах с «зерновой сделкой»

Посол РФ в Алжире рассказал о проблемах с «зерновой сделкой»

Практически все заявления Запада относительно «зерновой сделки» остаются лишь словами, потому что с территории Украины было направлено нуждающимся странам Африки лишь 2,5% зерна, сказал посол России в Алжире Валерьян Шуваев в интервью «Известиям».

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