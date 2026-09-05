12 минут на пациента: Медицина в России вся платная. Но для бедных условия хуже. Как отметила фельдшер Евгения Комарова, работа врача - это не только оказание медицинской помощи, но и постоянное обучение, повышение квалификации.
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У нас порочная система ОМС! Все по Черномырдину-хотели типа как лучше... Развалили,раздербанили все лучшее,что было в советском здравоохранении. Собрать заново не получится! Бюрократия плодится быстрее бактерий с вирусами! А врачи первичного звена как муровей из басенки(жил -был муравел...работал с удовольствием..радовался,но увидел это жук-навозник...и т.д)