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Царьград

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12 минут на пациента: Медицина в России вся платная. Но для бедных условия хуже

12 минут на пациента: Медицина в России вся платная. Но для бедных условия хуже

12 минут на пациента: Медицина в России вся платная. Но для бедных условия хуже. Как отметила фельдшер Евгения Комарова, работа врача - это не только оказание медицинской помощи, но и постоянное обучение, повышение квалификации.

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Ирина Лодяновa

У нас порочная система ОМС! Все по Черномырдину-хотели типа как лучше... Развалили,раздербанили все лучшее,что было в советском здравоохранении. Собрать заново не получится! Бюрократия плодится быстрее бактерий с вирусами! А врачи первичного звена как муровей из басенки(жил -был муравел...работал с удовольствием..радовался,но увидел это жук-навозник...и т.д)